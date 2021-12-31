Общество

«Новикомбанк» поздравил партнеров с Новым годом

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Председатель правления «Новикомбанка» Елена Георгиева поздравила партнеров опорного банка госкорпорации «Ростех» с Новым годом. В своем обращении она поблагодарила руководство и коллективы компаний за доверие и выразила уверенность в плодотворном сотрудничестве с ведущими предприятиями страны и в наступающем 2022 году.

Следуя миссии опорного банка российской промышленности, «Новикомбанк» на протяжении многих лет поддерживает развитие самых разных отраслей отечественной экономики - от машиностроения и цифровых технологий до важнейших проектов в области здравоохранения и энергетики.

Банк делает все возможное для наращивания производства перспективной продукции и обеспечения лидерских позиций России на глобальных рынках технологий. «Новикомбанк» не просто финансирует предприятия «Ростеха», но и открывает им доступ ко всем инструментам государственной поддержки, сотрудничая с профильными органами власти и институтами развития.

«Новикомбанк», по сути, стал эффективным центром финансирования высокотехнологичных отраслей промышленности, в частности, за прошедший год удалось нарастить кредитование промышленных предприятий на 68,2%.

«Уверена, что наша совместная работа и в следующем году принесет много новых профессиональных побед и интересных проектов по самым разным направлениям. «Новикомбанк», со своей стороны, готов расширять взаимодействие с промышленными предприятиями, придерживаясь принципов долгосрочного сотрудничества и безусловного выполнения взятых на себя обязательств», - отметила в поздравлении Елена Георгиева.

«При всей значимости карьерных достижений самым важным для нас остается благополучие наших родных и близких. Поэтому желаю вам не только растущих экономических показателей и процветания, но и крепкого здоровья, семейного счастья, тепла и уюта! С Новым годом, дорогие друзья!» - подчеркнула председатель правления «Новикомбанка» Елена Георгиева, обращаясь к партнерам.

АО «АКБ «Новикомбанк» основано 25 октября 1993 года. Генеральная лицензия № 2546 от 20 ноября 2014 года. Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 02.12.2004 под номером 254.

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