В Пензе сотрудники ЗАГС получили доступ к государственному реестру

30.12.2021 | 21:04

«На всей территории Российской Федерации для сотрудников органов ЗАГС установлена специальное компьютерное оборудование - ПАК ЕГР ЗАГС. Только с этого компьютера имеется доступ в федеральную информационную систему «Единый государственный реестр актов гражданского состояния». Система защищена», - рассказала начальник управления ЗАГС Минтруда Пензенской области Юлия Петрова.

Чтобы иметь к ней доступ, у каждого сотрудника ЗАГС должна быть своя смарт-карта со специальным чипом. Такое оснащение позволяет сделать получение услуг органов записи акта гражданского состояния более удобным.

«С сегодняшнего дня законодательно закреплена возможность обращения граждан в любой орган ЗАГС на территории Российской Федерации по их выбору - независимо от их места жительства и места совершения юридического факта», - пояснила Юлия Петрова.

Раньше по выбору заявителя можно было только заключить брак, а за получением документов, связанных с рождением, смертью, разводом, установлением отцовства, переменой имени, нужно было обращаться лишь в определенные территориальные органы, например по месту жительства или хранения актовой записи. Новые изменения в законодательстве такие ограничения устраняют. Все необходимые справки теперь выдадут в любом загсе.