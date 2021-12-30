Общество

В Пензе сотрудники ЗАГС получили доступ к государственному реестру

Печать

«На всей территории Российской Федерации для сотрудников органов ЗАГС установлена специальное компьютерное оборудование - ПАК ЕГР ЗАГС. Только с этого компьютера имеется доступ в федеральную информационную систему «Единый государственный реестр актов гражданского состояния». Система защищена», - рассказала начальник управления ЗАГС Минтруда Пензенской области Юлия Петрова.

Чтобы иметь к ней доступ, у каждого сотрудника ЗАГС должна быть своя смарт-карта со специальным чипом. Такое оснащение позволяет сделать получение услуг органов записи акта гражданского состояния более удобным.

«С сегодняшнего дня законодательно закреплена возможность обращения граждан в любой орган ЗАГС на территории Российской Федерации по их выбору - независимо от их места жительства и места совершения юридического факта», - пояснила Юлия Петрова.

Раньше по выбору заявителя можно было только заключить брак, а за получением документов, связанных с рождением, смертью, разводом, установлением отцовства, переменой имени, нужно было обращаться лишь в определенные территориальные органы, например по месту жительства или хранения актовой записи. Новые изменения в законодательстве такие ограничения устраняют. Все необходимые справки теперь выдадут в любом загсе.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Чтобы иметь к ней доступ, у каждого сотрудника ЗАГС должна быть своя смарт-карта со специальным чипом. Такое оснащение позволяет сделать получение услуг органов записи акта гражданского состояния более удобным.
Вот насмешили. Без чипа было не удобно, а теперь, когда только с чипом можно что-то сделать, стало удобнее. А если потеряете чип, наверное, совсем станет удобно.

Гость||

Что защищена это ложь.

Гость||

Что за дикий дурачок тут пишет?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте