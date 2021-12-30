Общество

В Пензе документы шоферов скорой признали недействительными

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В Пензе суд признал недействительными свидетельства, подтверждающие профессиональные знания и умения у ряда водителей автомобилей скорой помощи.

Это решение стало продолжением дела о мошенничестве, по которому был осужден бывший директор учреждения «Пензенский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации Федерального дорожного агентства».

Руководитель образовательного учреждения заключил контракт с городским центром занятости по программе «Содействие занятости населения в Пензенской области», являющейся частью нацпроекта «Демография». Организация должна была обучить водителей спецавтомобилей скорой медицинской помощи по программе повышения квалификации.

С шоферами никто не занимался, однако директор представил в центр занятости два акта сдачи-приемки услуг. По ним мошенник получил в качестве оплаты 225 тысяч и 175 тысяч рублей.

В итоге аферист пошел под суд. Он получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, а также лишился права занимать ряд должностей в государственных образовательных учреждениях сроком на 1 год.

Поскольку свидетельства о прохождении подготовки выдавались водителям без прохождения обучения, суд по искам прокурора признал эти документы недействительными.

«Решения суда в законную силу не вступили», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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