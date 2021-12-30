Роман Амстиславский подарил сладости воспитанникам интерната

30.12.2021 | 19:09

Гостям здесь всегда искренне рады, особенно перед Новым годом, когда все верят в чудеса и сказки. Воспитанников Мокшанского дома-интерната для умственно отсталых детей навестили министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан и общественно-политический деятель Роман Амстиславский - давний друг учреждения.

«Очень хочется, чтобы сегодня что-то такое сказочное произошло и самые-самые ваши заветные мечты под Новый год осуществились. Поэтому сегодня будет много подарков. Роман Романович подготовил тут для каждого подарок», - произнес Алексей Качан.

«Дорогие ребята, здравствуйте! Я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом. Будьте всегда веселыми, будьте всегда радостными, самое главное - мечтайте, мечтайте о том, чего вы хотите», - отметил Роман Амстиславский.

После того как гости вручили всем детям подарки (100 из них подготовил Роман Амстиславский), для взрослых воспитанников провели «Елку желаний». Каждый записал свои мечты, которые общественно-политический деятель пообещал исполнить к следующим новогодним праздникам.