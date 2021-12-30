Пензенские полицейские выйдут на улицы в усиленном составе

30.12.2021 | 20:25

Уже неделю пензенские полицейские работают в новогоднем режиме, а в праздничную ночь его усилят. В 36 населенных пунктах области готовятся к проведению 68 мероприятий.

«К обеспечению правопорядка планируется привлечь 315 сотрудников полиции, 40 сотрудников ОМОНа Росгвардии и 149 представителей общественных объединений правоохранительной направленности», - сообщил начальник управления УМВД России по Пензенской области Анатолий Огурцов.

Также в усиленном составе будет организовано дежурство и в православный праздник Рождества христова.

«Территориальным подразделением внутренних дел Пензенской области особое внимание уделяется выполнению функции обеспечения правопорядка и общественной безопасности граждан на улицах, площадях, парках и в других общественных местах, в том числе при проведении зрелищных и других мероприятий на территории Пензенской области и города Пензы», - рассказал Анатолий Огурцов.

Со своей стороны, сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой быть внимательнее в праздники, не злоупотреблять алкоголем, чтобы не стать жертвами преступлений и происшествий, а также осторожно обращаться с пиротехническими изделиями.