Опубликован график работы отдела по вопросам миграции в Пензе

30.12.2021 | 17:27

На сайте регионального управления МВД опубликовано расписание работы отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пензе.

Оказание государственных услуг гражданам будет оказываться по следующему графику:

- 4 и 5 января - с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 13:45;

- 6 января - с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45.

31 декабря, 1, 2, 3, 7, 8, 9 и 10 января - выходные дни.