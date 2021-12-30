Опубликован график работы отдела по вопросам миграции в Пензе

На сайте регионального управления МВД опубликовано расписание работы отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пензе.
Оказание государственных услуг гражданам будет оказываться по следующему графику:
- 4 и 5 января - с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 13:45;
- 6 января - с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45.
31 декабря, 1, 2, 3, 7, 8, 9 и 10 января - выходные дни.
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куда мигрируют эти популяции