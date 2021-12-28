Сетевое издание|18+|Вторник|28 дек 2021|22:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-22oC
-21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |

Общество

В управлении Росреестра подвели итоги работы за год

Печать

К концу следующего года на рабочих столах сотрудников управления Росреестра уже не будут громоздиться кипы бумаг - все сведения окажутся в информационной базе. Одна из основных задач, что стоит перед ведомством, - полная цифровизация. Перевод бумажных носителей информации в электронные заметно экономит время и деньги.

«Сроки уменьшаются, количество документов, которые люди должны предоставить, - тоже. И самое главное - большое количество дел идет у нас по электронной регистрации. Порядка 40% дел, которые регистраторы делают в течение рабочего дня, - уже в электронном виде. На самом деле, это наше будущее, хотя немного непривычно: мы все выросли из XX века и привыкли видеть бумаги», - сообщила заместитель начальника отдела Управления Росреестра по Пензенской области Татьяна Столярова.

На итоговом совещании в областном управлении Росреестра говорили, насколько плодотворным был год: тысячи обращений и решенных вопросов.

«Деятельность была направлена на оказание государственных услуг в части кадастрового учета, государственной регистрации прав, исполнение и контроль земельного законодательства, в сфере финансово-экономической деятельности, архивы делопроизводства, материально-технического обеспечения, судебной защиты и контроль за арбитражными управляющими», - отметила руководитель Управления Росреестра по Пензенской области Оксана Романова.

В июле вступил в силу федеральный закон о государственном земельном надзоре. Для граждан он важен тем, что теперь не сразу наказывают, а информируют о нарушениях, тем не менее штрафовать приходилось. Общая сумма - свыше 4 миллионов рублей.

«Если мы предупредили то или иное лицо о том, что оно, возможно, допускает какое-либо нарушение, а оно не принимает никаких мер, то мы впоследствии будем привлекать к административной ответственности», - заявил начальник отдела госземнадзора Управления Росреестра по Пензенской области Сергей Гусев.

В управлении Росреестра наградили лучших сотрудников, а также отметили средства массовой информации, с которыми плодотворно работали.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Гость||

Какая цифровизация, неучи? У вас пароли утекают и инфа регулярно! Уймитесь, мозги тоже утекли уже из Пензы и страны давным-давно! Дурачьё одно пыжится бестолку!

Гость||

Контора которую кормит власть, а она ПЫТАЕТСЯ это отработать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте