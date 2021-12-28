В управлении Росреестра подвели итоги работы за год

28.12.2021 | 20:29

К концу следующего года на рабочих столах сотрудников управления Росреестра уже не будут громоздиться кипы бумаг - все сведения окажутся в информационной базе. Одна из основных задач, что стоит перед ведомством, - полная цифровизация. Перевод бумажных носителей информации в электронные заметно экономит время и деньги.

«Сроки уменьшаются, количество документов, которые люди должны предоставить, - тоже. И самое главное - большое количество дел идет у нас по электронной регистрации. Порядка 40% дел, которые регистраторы делают в течение рабочего дня, - уже в электронном виде. На самом деле, это наше будущее, хотя немного непривычно: мы все выросли из XX века и привыкли видеть бумаги», - сообщила заместитель начальника отдела Управления Росреестра по Пензенской области Татьяна Столярова.

На итоговом совещании в областном управлении Росреестра говорили, насколько плодотворным был год: тысячи обращений и решенных вопросов.

«Деятельность была направлена на оказание государственных услуг в части кадастрового учета, государственной регистрации прав, исполнение и контроль земельного законодательства, в сфере финансово-экономической деятельности, архивы делопроизводства, материально-технического обеспечения, судебной защиты и контроль за арбитражными управляющими», - отметила руководитель Управления Росреестра по Пензенской области Оксана Романова.

В июле вступил в силу федеральный закон о государственном земельном надзоре. Для граждан он важен тем, что теперь не сразу наказывают, а информируют о нарушениях, тем не менее штрафовать приходилось. Общая сумма - свыше 4 миллионов рублей.

«Если мы предупредили то или иное лицо о том, что оно, возможно, допускает какое-либо нарушение, а оно не принимает никаких мер, то мы впоследствии будем привлекать к административной ответственности», - заявил начальник отдела госземнадзора Управления Росреестра по Пензенской области Сергей Гусев.

В управлении Росреестра наградили лучших сотрудников, а также отметили средства массовой информации, с которыми плодотворно работали.