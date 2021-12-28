В пензенские больницы поставляли кислород по разной цене

28.12.2021 | 20:13

Цены и их образование, картельные сговоры и антиконкурентные соглашения, а также недобросовестная реклама - три основных направления, по которым в 2021 году вели свою работу сотрудники пензенского управления Федеральной антимонопольной службы России. Одна из самых громких историй связана с завышением тарифа на проезд в городском общественном транспорте.

«Мы направили уведомление в отношении должностных лиц компаний-перевозчиков. Приостановление возбуждения административного дела в данном случае законом не предусмотрено, поэтому в следующем году будет возбуждено административное дело, должностные лица будут привлечены к ответственности. Юридические лица уже привлечены», - сообщила руководитель Пензенского УФАС России Елена Демидова.

Окончательное решение - за Арбитражным судом Пензенской области. Но процедура рассмотрения длительная и скорого изменения стоимости проезда ждать не приходится.

Серьезное нарушение антимонопольного законодательства установлено в отношении крупного игрока на фармацевтическом рынке.

«При поставке 40-литровых баллонов кислорода медицинского газообразного при одинаковых условиях договора некоторым больницам поставлялись по иной цене», - рассказала Елена Демидова.

В результате проверки было выявлено нарушение, выдано предписание, которое находится в стадии исполнения.