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Общество

В пензенские больницы поставляли кислород по разной цене

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Цены и их образование, картельные сговоры и антиконкурентные соглашения, а также недобросовестная реклама - три основных направления, по которым в 2021 году вели свою работу сотрудники пензенского управления Федеральной антимонопольной службы России. Одна из самых громких историй связана с завышением тарифа на проезд в городском общественном транспорте.

«Мы направили уведомление в отношении должностных лиц компаний-перевозчиков. Приостановление возбуждения административного дела в данном случае законом не предусмотрено, поэтому в следующем году будет возбуждено административное дело, должностные лица будут привлечены к ответственности. Юридические лица уже привлечены», - сообщила руководитель Пензенского УФАС России Елена Демидова.

Окончательное решение - за Арбитражным судом Пензенской области. Но процедура рассмотрения длительная и скорого изменения стоимости проезда ждать не приходится.

Серьезное нарушение антимонопольного законодательства установлено в отношении крупного игрока на фармацевтическом рынке.

«При поставке 40-литровых баллонов кислорода медицинского газообразного при одинаковых условиях договора некоторым больницам поставлялись по иной цене», - рассказала Елена Демидова.

В результате проверки было выявлено нарушение, выдано предписание, которое находится в стадии исполнения.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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