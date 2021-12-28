В областной больнице тестируют вторую кислородную станцию

28.12.2021 | 09:54

В Пензенской областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко запущена в тестовом режиме вторая компрессорная кислородная станция мощностью 1 291,2 кубометра в сутки.

По словам главврача лечебного учреждения Александра Никишина, станция позволит централизованно обеспечить больницу кислородом концентрацией до 95%.

В ноябре вторая кислородная станция начала функционировать в областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи. Новое оборудование позволяет обеспечить газом до 120 пациентов больницы КИМ.

«Средства на закупку и установку технических сооружений в Пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, областной больнице имени Бурденко и клинической больнице № 4 выделены из областного бюджета», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.