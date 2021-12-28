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Общество

В Новый год в Пензенской области будут дежурить 200 росгвардейцев

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В новогоднюю ночь в Пензенской области более 200 служащих Росгвардии совместно с подразделениями органов внутренних дел и сотрудниками частных охранных предприятий будут поддерживать общественный порядок.

Для максимально эффективного обеспечения безопасности жителей маршруты патрулирования вневедомственной охраны будут проходить вблизи мест, где проводятся праздничные мероприятия.

Особое внимание уделяют контролю за объектами, где продают, хранят и используют огнестрельное оружие. Владельцам таких торговых точек разосланы предписания, а сейчас росгвардейцы обходят эти магазины и дают продавцам рекомендации.

«Сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы уже приняли меры к минимизации перевозки и транспортировки огнестрельного оружия и патронов вблизи мест проведения праздничных мероприятий», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото vk.com/rosgvardpenza
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