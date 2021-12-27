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Общество

В Пензенской городской думе наградили сотрудников СМИ

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В зал заседаний Пензенской городской думы заглянул Дед Мороз. Сказочный волшебник пришел вместе со своей внучкой Снегурочкой.

В мэрии в праздничной обстановке подвели итоги конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности гордумы. Победителей определяли в шести номинациях. Лучших выбирали среди сотрудников телевидения, новостных порталов, радио.

«У каждого из вас есть свой почерк, своя подача информации. За это вам огромное спасибо, что вы освещаете деятельность Пензенской городской думы, не даете нам засыпать, образно говоря, указываете на наши ошибки, недоработки», - отметил глава города Пензы Владимир Мутовкин.

В номинации «За гражданское и общественное звучание» победителем был признан коллектив телерадиокомпании «Наш дом».

Также среди награжденных оказались сотрудники сетевого издания «ПензаИнформ» и еженедельника «Молодой ленинец».

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

А оппозиционные власти СМИ есть в Пензе или только трубодуры?

Гость||

Гость писал(а):

> А оппозиционные власти СМИ есть в Пензе или только трубодуры?

Комментарий иноагента

Гость||

Конкурс кто глубже лизнет.

Гость||

Уровень низкий, но соответствует вымирающему депрессивному, дотационному региону

Гость||

Гость писал(a):

Комментарий иноагента
Гость писал(a):
Комментарий иноагента
хорошо это что не дибиоагента как твой

Гость||

Жулики и воры наградили стоящих на шухере.

Гость||

Гость писал(а):

> Уровень низкий, но соответствует вымирающему депрессивному, дотационному

> региону

Комментарий мракобеса

Гость||

Гость писал(а):

> хорошо это что не дибиоагента как твой

Комментарий иноагента

Гость||

Гость писал(а):

> Жулики и воры наградили стоящих на шухере.

Комментарий иноагента

Имя: Гость
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