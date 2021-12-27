В Пензенской городской думе наградили сотрудников СМИ

27.12.2021 | 19:18

В зал заседаний Пензенской городской думы заглянул Дед Мороз. Сказочный волшебник пришел вместе со своей внучкой Снегурочкой.

В мэрии в праздничной обстановке подвели итоги конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности гордумы. Победителей определяли в шести номинациях. Лучших выбирали среди сотрудников телевидения, новостных порталов, радио.

«У каждого из вас есть свой почерк, своя подача информации. За это вам огромное спасибо, что вы освещаете деятельность Пензенской городской думы, не даете нам засыпать, образно говоря, указываете на наши ошибки, недоработки», - отметил глава города Пензы Владимир Мутовкин.

В номинации «За гражданское и общественное звучание» победителем был признан коллектив телерадиокомпании «Наш дом».

Также среди награжденных оказались сотрудники сетевого издания «ПензаИнформ» и еженедельника «Молодой ленинец».