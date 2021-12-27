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Общество

«Ситилинк» открыл новую торговую точку в Кузнецке

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Один из крупнейших интернет-магазинов «Ситилинк» открыл новую торговую точку во втором по величине городе региона. Теперь жителям Кузнецка нет необходимости ехать в областной центр. Для них в ассортименте около пяти тысяч наименований товаров, доступных для заказа прямо на месте.

«Раньше заказывал товар в «Ситилинк-мини». Сейчас магазин стал другого формата, появился склад. Можно прийти и получить товар, он есть в наличии», - рассказал мужчина.

«Приобрела в магазине «Ситилинк» смартфон. Приятным бонусом получила в подарок фен, что очень меня порадовало», - отметила женщина.

Здесь же можно оформить страховку, доставку, установку. Площадь нового магазина - более 350 квадратных метров, основную часть занимают складские помещения. Это позволяет осуществлять хранение огромного количества товаров, а значит, интересующая человека вещь практически всегда есть в наличии.

«В честь открытия нового магазина с 24 по 30 декабря «Ситилинк» проводит акцию «1 000 товаров по рублю». Для участия в акции необходимо совершить покупку от 1 000 рублей, выбрать самовывоз из нового магазина, предъявить чек продавцам и выбрать подарок, представленный на витрине. Подробности на официальном сайте компании или в новом магазине, расположенном в городе Кузнецке по адресу: улица Белинского, 2а, ТЦ «Солнечный», - сообщил управляющий магазином «Ситилинк» Николай Бочаров.

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