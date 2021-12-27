Пензенские специалисты могут пройти стажировку в Японии

27.12.2021 | 09:00

В 2021 году исполнилось 20 лет нижегородскому филиалу АНО «Японский центр по развитию торгово-экономических связей». Все эти годы организация тесно сотрудничает с бизнес-сообществом Пензенской области, для которого проводит семинары и организует стажировки.

Открытию филиалов «Японского центра» в России предшествовали договоренности между правительствами двух стран о техническом содействии. В октябре 1994 года заработало первое отделение центра в Москве, а с открытием представительства в Нижнем Новгороде завершилось построение филиальной сети.

В настоящее время, помимо Нижнего Новгорода, филиалы «Японского центра» работают в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Москве, где расположен главный офис.

Основная задача филиалов - содействовать повышению квалификации и бизнес-компетенций российских специалистов. Внимание специалистов направлено на предприятия малого и среднего бизнеса. Для их сотрудников организуются стажировки в Японии на современных предприятиях, проводятся семинары и вебинары с японскими экспертами.

«Наш центр ведет деятельность в четырех направлениях: проведение семинаров и вебинаров с японскими экспертами, бизнес-матчинг российских и японских компаний, знакомство с японским языком и культурой, организация стажировок в Японии.

Уже более 500 российских специалистов из 13* регионов мы отправили на стажировку в Японию. Стажировки проводятся по таким направлениям, как туристический бизнес, городская экология, кайдзен, управление малыми и средними предприятиями, IT, модернизация медицины, активизация региональных экономик и так далее.

Каждый месяц мы проводим семинары с представителями японского бизнеса и научного сообщества. Более 15 тысяч российских специалистов приняли участие в этих семинарах. Для желающих ознакомиться с японским языком, культурой и традициями Японии последние 5 лет активно проходят встречи разговорного клуба «Радуга».

Эффективная работа организации в Пензенской области невозможна без поддержки нашего партнера - пензенского ресурсного центра Президентской программы. Благодаря тесному сотрудничеству мероприятия «Японского центра» помогают вносить вклад в развитие предпринимательской среды региона. На ближайший год нами запланировано много мероприятий для предпринимателей и специалистов в разных областях. И мы приглашаем всех желающих принять в них участие**», - рассказал директор «Японского центра» в Нижнем Новгороде Кунугида Ютака.

*«Японский центр» в Нижнем Новгороде ведет деятельность в следующих регионах: Нижегородская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Ульяновская область, Свердловская область.

**О мероприятиях «Японского центра» в Нижнем Новгороде можно оперативно узнавать на сайте nn.jc.org.ru или в соцсети Instagram.