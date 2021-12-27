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Общество

Автопарк «Пензаэнерго» пополнился новой техникой

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В филиал «Россети Волга» - «Пензаэнерго» поступила очередная партия новой техники: четыре грузовика и две автовышки. К настоящему времени автомобили распределены и направлены в производственные отделения, в службы высоковольтных линий и распределительных сетей.

Практически вся поступившая в декабре техника повышенной проходимости, поскольку вездеход - единственное транспортное средство, способное доставить аварийные и ремонтные бригады энергетиков, а также необходимые материалы к объектам электросетевого хозяйства, особенно зимой и во время распутицы.

Так, незаменимыми при перевозке людей и грузов во время аварийно-восстановительных работ и ремонтной кампании станут три среднетоннажных полноприводных грузовика ГАЗ «Садко NEXT». Этот автомобиль отличается высокой проходимостью, адаптирован к работе в тяжелых дорожных и климатических условиях. Оснащен дизельным двигателем мощностью 148,9 л. с. (109,5 кВт). В двухрядной кабине установлены семь кресел. Грузоподъемность данного грузовика - три тонны.

Еще один автомобиль от горьковского завода, который получили энергетики - среднетоннажный грузовик «ГАЗон NEXT». Он также оборудован семиместной кабиной, но, в отличие от «Садко Некст», его грузоподъемность выше - до 6,2 тонны. Его назначение - оперативная перевозка ремонтных материалов и электрооборудования в черте региона по дорогам с жестким покрытием. Технические характеристики данной техники позволяют транспортировать даже небольшую трансформаторную подстанцию (КТП 10-6/0,4 кВ).

Серьезным укреплением надежности автопарка служб распределительных сетей и высоковольтных линий станут два автогидроподъемника на базе КамАЗа. Вышки 22 и 29 метров оборудованы электроизолированной люлькой, что позволяет выполнять ремонт и обслуживание энергообъектов, а также проводить строительно-монтажные работы. Подъемник снабжен двумя пультами управления - на поворотной платформе и в люльке.

Ранее в филиал «Россети Волга» - «Пензаэнерго» также поступила одна бурильно-крановая машина на базе ГАЗ-3308 (вездеходы).

«Наш парк бригадных машин и специальной техники мы пополняем ежегодно, согласно многолетней целевой программе обновления транспортных средств. Своевременная замена автогидроподъемников, бригадных машин, грузовиков, тракторов, снегоходов и т. д. повышает общий уровень надежности нашего парка, а это, в свою очередь, позволяет электроэнергетикам быть мобильными и оперативными, особенно при проведении аварийно-восстановительных работ», - подчеркнул заместитель директора - главный инженер филиала «Пензаэнерго» Михаил Кожевников.

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