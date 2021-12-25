В пензенском женском клубе сделали елочные украшения

25.12.2021 | 19:30

Непросто поймать звезды на елку, но в женском клубе «Дамское счастье. Путь к себе» их умеют создавать своими руками. Предновогоднее занятие посвятили елочным игрушкам. Чтобы светило родилось, понадобятся пряжа, бусины и позитивный настрой.

Члены клуба собираются раз в неделю, осваивают новые виды рукоделия, оттачивают приобретенные ранее навыки. Все, что стоит на полках, сделано здесь же. Тему задает создатель клуба.

«Это как трамплин: мы показываем, как делается, а дальше девчонки сами развиваются - до таких высот, куда мне не дойти никогда», - рассказала руководитель клуба Светлана Черникова.

Ирина Полозова научилась вязать игрушки и делает это мастерски.

«Даже до утра иногда сижу. Муж, конечно, недоволен бывает, ну да я уж душу отвожу», - поделилась пензячка.

Скоро праздник, и каждая участница клуба припасла подарки, сделанные своими руками.

На занятиях освоили и фактурную технику «терра».

«Веточки хвои приклеены на основу, так создается неповторимый рельеф. С одной стороны, прикладываешь руку, а с другой - линии ведет сама природа», - показала член клуба Ирина Иванова.

Склеенные в форме восьмиугольника квадраты обматывать пряжей непросто - надо суметь правильно завести нить за булавки на конце лучей.

Но немного времени, и звезды «Дамского счастья», достойное украшение новогодней елки, готовы.