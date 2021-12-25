В пензенском женском клубе сделали елочные украшения

Непросто поймать звезды на елку, но в женском клубе «Дамское счастье. Путь к себе» их умеют создавать своими руками. Предновогоднее занятие посвятили елочным игрушкам. Чтобы светило родилось, понадобятся пряжа, бусины и позитивный настрой.
Члены клуба собираются раз в неделю, осваивают новые виды рукоделия, оттачивают приобретенные ранее навыки. Все, что стоит на полках, сделано здесь же. Тему задает создатель клуба.
«Это как трамплин: мы показываем, как делается, а дальше девчонки сами развиваются - до таких высот, куда мне не дойти никогда», - рассказала руководитель клуба Светлана Черникова.
Ирина Полозова научилась вязать игрушки и делает это мастерски.
«Даже до утра иногда сижу. Муж, конечно, недоволен бывает, ну да я уж душу отвожу», - поделилась пензячка.
Скоро праздник, и каждая участница клуба припасла подарки, сделанные своими руками.
На занятиях освоили и фактурную технику «терра».
«Веточки хвои приклеены на основу, так создается неповторимый рельеф. С одной стороны, прикладываешь руку, а с другой - линии ведет сама природа», - показала член клуба Ирина Иванова.
Склеенные в форме восьмиугольника квадраты обматывать пряжей непросто - надо суметь правильно завести нить за булавки на конце лучей.
Но немного времени, и звезды «Дамского счастья», достойное украшение новогодней елки, готовы.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.