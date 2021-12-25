Пензенцы сделали предновогодние закупки у фермеров

25.12.2021 | 17:00

Чтобы новогодний стол ломился от угощений, фермеры - производители сельскохозяйственной продукции, несмотря на непогоду, приехали на ярмарку в Пензу. Кто предлагал птицу, кто делился с покупателями рецептами мясных блюд: грядет год хищника - Тигра.

«Язык можно вместо колбасы есть, можно салат из него сделать, бульон», - перечислила фермер Танзиля Кирасирова.

Подготовка к новогодним праздникам - дело хлопотное и удовольствие не из дешевых. Но и люди, которые везут на ярмарку натурпродукт, вкладываются в корма, уход и несут другие затраты.

«Работа тяжелая, но имеет преимущества. Два-три покупателя приходят с благодарностью - душу греет. Для них и работаем», - рассказала фермер Олеся Киреева.

По сегодняшним временам заливная рыба - роскошь на столе. Тушки красной и белой разобрали быстро.

К прилавкам с банными принадлежностями покупателей шло не меньше, чем за продуктами. Уже забытый запах лета с нотками ароматов пихты и можжевельника манит любителей поддать жару.

Знатоки легкого пара обычно берут не один веник, а сразу несколько - зимние праздники долгие.

«Люди хотят жить и не болеть, ходить чистенькими, здоровыми», - отметил вязальщик веников.