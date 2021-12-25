Пензенцам напомнили правила обращения с пиротехникой

25.12.2021 | 19:00

Пластиковый манекен стерпит все, а вот человеку эксперименты с пиротехническими изделиями ставить не стоит - они чреваты серьезными последствиями для здоровья: травмами, ожогами.

Фейерверки и салюты - не только атрибуты праздника, но еще и изделия повышенной опасности. У каждого свой класс, он указан на упаковке. Поэтому при покупке стоит обращать внимание на информацию о товаре и приобретать его только в специализированных точках продаж.

«От строений, транспортных средств, от людей держитесь на расстоянии, в противном случае вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих», - напомнил заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору по г. Пензе Дмитрий Бондаренко.

Если пиротехника не сработала, то нельзя сразу же подходить к ней и уж тем более наклоняться поближе. Нужно убедиться, что фитиль погас, и только тогда утилизировать - такие рекомендации дают сотрудники МЧС. От повторного использования такого салюта лучше отказаться: неизвестно, к чему может привести запуск подобного «товара с огоньком».