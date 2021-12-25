Опубликована программа праздничных развлечений для кузнечан

25.12.2021 | 13:05

На сайте администрации Кузнецка размещен перечень мероприятий, подготовленных для горожан на новогодние праздники.

На главной сцене города - в творческом центре «Родина» 29 и 30 декабря в 13:00 покажут музыкальную сказку для детей «Щелкунчик». Представления пройдут также с 3 по 5 января в 11:00 и 13:00.

МЭЦ «Юность» приглашает зрителей 25 декабря в 16:00 на концерт «Новогодний космолет - спасательная операция», а 29 и 30-го в 10:00, 11:00 и 13:00 маленьких кузнечан ждут невероятные приключения Алисы в стране новогодних чудес.

С 1 по 9 января ежедневно жителей и гостей города приглашают на сеансы массового катания на тюбингах в районе родника «Легкий» (Кирпичный переулок). С 2-го по 9-е число ежедневно все желающие с 11:00 до 20:00 могут принять участие в сеансах массового катания на коньках на крытом катке «Арена», на хоккейных площадках стадиона «Рубин», ФОКОТа, в сквере «Сказка», на Кустарной площади и Заречной улице. В эти же дни с 9:00 до 17:00 будут проводиться сеансы массового катания на лыжах и тюбингах на лыжной базе «Снежинка».

Любители плавания могут воспользоваться услугами бассейнов «Парус» и «Нептун» 2-6, 8 и 9 января с 9:00 до 21:00.

С 3-го по 9-е число с 11:00 до 20:00 будут открыты спортивные залы общеобразовательных учреждений.

Культурно-досуговый комплекс «Нескучный сад» приглашает кузнечан 3 января на семейную зимнюю эстафету «Гонки на санках (тюбинге)», 4-го - на лыжный пробег на приз Деда Мороза, 5-го - на конкурс «Команды Деда Мороза», 6-го - на театрализованную игротеку «Спортивная зима». 7 января на празднике «Рождество в парке» посетители смогут бесплатно покататься на снегоходах и квадроциклах. 9 января пройдет рождественский кросс.

С 4 по 6 января на спортивных площадках школ и детских садов пройдет акция «Зимние забавы». 4 января в спортзале МЭЦ «Юность» студенты КИИУТ проведут товарищеские встречи по волейболу.

5 января в ФОК «Рекорд» и спортшколе «Рубин» пройдут турниры по мини-футболу, а в Кузнецком многопрофильном колледже - товарищеские встречи по волейболу и баскетболу.

5 и 6 января в спортивном зале ТЦ «Родина» состоится первенство города Кузнецка по греко-римской борьбе на призы Деда Мороза.

6 января на лыжной базе «Снежинка» пройдет межмуниципальное первенство ДЮСШ № 2 по лыжным гонкам «Рождественская гонка».

7 января в районе дома № 3 на улице Приборостроителей состоится VII Рождественский зимний мотокросс.

С 8 по 10 января в ФОК «Звездный» пройдет рождественский турнир по волейболу.