Общество

В пензенском католическом приходе встретили сочельник

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В пензенском католическом приходе завершилась подготовка к рождественской мессе. Верующие встречают свой праздник за молитвами и песнопениями. В сочельник украшают зал, где самой главной является композиция с Девой Марией, святым Иосифом и Иисусом. Дитя появляется чуть позже.

«Зажигаются огни торжественно, со звоночками, священник идет, и кто-то из маленьких прихожан несет младенца Иисуса на руках и кладет в ясельки», - пояснила управляющая делами прихода София Лыкова.

Так происходит из года в год. Прошлое Рождество запомнилось Софии Александровне особенно. Всех прихожан она знает в лицо, но в тот раз в их часовню заглянули иностранные студенты.

«Пришли человек 60, и все одинаковые, маленькие такие. И мы как бы обрусевшие такие, а они все на коленках стояли и все на коленках подходили к младенцу Иисусу и целовали его», - рассказала София Лыкова.

Богослужение в приходе ведется на многих языках: русском, польском, немецком, армянском, латыни - для каждого на родном. У католиков принято считать, что в праздник Иисус рождается и в сердцах людей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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