Общество

В Пензастате рассказали о показателях сельского хозяйства

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О показателях сельского хозяйства за прошедший год рассказали в Пензастате. Гордиться здесь есть чем: в 2021-м валовой оборот основных культур превысил показатель прошлых лет.

«Сахарная свекла, как вы знаете, у нас выращивается и идет на заводы, там перерабатывается, и мы получаем сахар из своего сырья», - рассказал руководитель Пензастата Максим Уханов.

Тем не менее потребители довольно часто жалуются на высокую цену этого товара. Специалисты объясняют это тем, что в целом по стране мало хозяйств, выращивающих культуру. А резкое понижение стоимости, которое произошло несколько лет назад, было вызвано появлением на рынке белорусского производителя, который прекратил поставки.

В этом году побит рекорд и по сбору подсолнечника - более 570 тонн урожая.

Не отстают и производители мяса: почти на 2% больше в живом весе скота и птицы отправилось на убой в 2021-м, более чем на 20% увеличилось количество молока. В период с января по ноябрь текущего года по продуктивности в этой сфере Пензенская область стала лидером в Приволжском федеральном округе.

«За последние 20 лет продуктивность молочного стада выросла в 4,7 раза», - сообщил Максим Уханов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Мы все гордимся успехами французских и турецких агрохолдингов.

Гость||

Прям как у путена. У того все в стране хорошо, все развивается невиданными темпами. А цены растут и народ дохнет.

Гость||

Показатели в магазине видим! 6554

Имя: Гость
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