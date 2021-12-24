Общество

Судьбу запроектированного моста через Суру решат в 2022 году

Печать

Вопрос о строительстве двух мостов через Суру обсуждался на сессии Пензенской городской думы в пятницу, 24 декабря.

Один из них, по проекту, должен начинаться от улицы Локтионова (Междуречье) и выходить на пересечение улиц Перекоп и Луговой (Барковка).

Другой, четырехполосный, планируется возвести в районе понтонного моста (село Засечное).

«В Минстрой РФ было направлено предложение о строительстве четырехполосного моста через Суру рядом с понтонным мостом. В 2022 году начнется планирование, проектирование и подготовка к строительству данного объекта. Правильно ли я понимаю, что тогда мост на Локтионова будет неактуален?» - задал вопрос депутат Николай Кузяков.

Как пояснил заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов, решение о строительстве моста в Засечном было принято совсем недавно, в конце ноября - начале декабря.

«В действующей редакции мост по Локтионова есть, по этой дороге много вопросов и дискуссий. Мы в следующем году будем формировать внесение изменений в генплан. Предложения будут выноситься на общественное обсуждение с участием депутатов и жителей. Тогда можно будет пересмотреть: либо внести в план изменения, либо убрать», - пояснил он.

Он добавил, что сейчас идет подготовка к проектированию моста в Засечном в следующем году.

«Как только начнем готовить задание на проектирование, безусловно, будем вместе обсуждать», - пообещал депутатам Магомед Агамагомедов.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Как прекрасно наблюдать, как администрация г. Пензы, заботиться о жителях с. Засечное в ущерб жителям г. Пензы. Молодцы - Измайлова встанет окончательно. ВЫ еще поток с Арбеково на Измайлова запустите, для полного счастья.

Гость||

село Засечное уже давно нужно переоформить как микрорайон города. Почему у них скидки на тарифы и другие услуги как у сельских жителей, хотя это по сути город.

Гость||

хотя это по сути город.

___

Только в промытых мозгах.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Угловой (Барковка).
Может Луговой... Угловая вроде как на в Райках на Западной.

Гость||

ПКАД

Гость||

Гость писал(a):

Почему у них скидки на тарифы и другие услуги как у сельских жителей, хотя это по сути город.
А кто вам сказал, что там тарифы меньше, чем в городе?

Низкие тарифы - только у Вас в головах...

Гость||

А Русеев не против??

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте