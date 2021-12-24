Судьбу запроектированного моста через Суру решат в 2022 году

Вопрос о строительстве двух мостов через Суру обсуждался на сессии Пензенской городской думы в пятницу, 24 декабря.
Один из них, по проекту, должен начинаться от улицы Локтионова (Междуречье) и выходить на пересечение улиц Перекоп и Луговой (Барковка).
Другой, четырехполосный, планируется возвести в районе понтонного моста (село Засечное).
«В Минстрой РФ было направлено предложение о строительстве четырехполосного моста через Суру рядом с понтонным мостом. В 2022 году начнется планирование, проектирование и подготовка к строительству данного объекта. Правильно ли я понимаю, что тогда мост на Локтионова будет неактуален?» - задал вопрос депутат Николай Кузяков.
Как пояснил заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов, решение о строительстве моста в Засечном было принято совсем недавно, в конце ноября - начале декабря.
«В действующей редакции мост по Локтионова есть, по этой дороге много вопросов и дискуссий. Мы в следующем году будем формировать внесение изменений в генплан. Предложения будут выноситься на общественное обсуждение с участием депутатов и жителей. Тогда можно будет пересмотреть: либо внести в план изменения, либо убрать», - пояснил он.
Он добавил, что сейчас идет подготовка к проектированию моста в Засечном в следующем году.
«Как только начнем готовить задание на проектирование, безусловно, будем вместе обсуждать», - пообещал депутатам Магомед Агамагомедов.
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Как прекрасно наблюдать, как администрация г. Пензы, заботиться о жителях с. Засечное в ущерб жителям г. Пензы. Молодцы - Измайлова встанет окончательно. ВЫ еще поток с Арбеково на Измайлова запустите, для полного счастья.