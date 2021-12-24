Сельчанка через суд доказала право въезжать под запрещающий знак

24.12.2021 | 17:02

Наровчатский районный суд рассмотрел иск местной жительницы. Она не согласилась с постановлением инспектора ДПС, из-за которого ее оштрафовали на 500 рублей.

Страж порядка вменил автовладелице в вину то, что она заехала под дорожный знак «Движение запрещено». Та объяснила, что приехала к месту работы, которое находится в зоне действия знака.

В свою очередь инспектор утверждал: к месту работы женщины имеются и другие пути, расположенные вне зоны действия знака. Однако доказательств наличия таких дорог он не представил.

«Суд удовлетворил жалобу гражданки, так как она въезжала в обозначенную дорожным знаком зону на ближайшем к месту ее работы перекрестке и тем самым правила дорожного движения не нарушала. Доказательства наличия других ближайших к месту работы перекрестков представлены не были», - пояснили в пресс-службе Наровчатского суда.