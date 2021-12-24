Пензенский депутат попросил оценить эффект от поддержки НКО

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 24 декабря, депутат Алексей Шуварин поднял вопрос об экономической целесообразности поддержки некоммерческих организаций администрацией города.
«У нас есть НКО, пользующиеся имущественной и социальной поддержкой. Есть ли в администрации сведения, какова обратная связь от этих организаций для населения? То есть что ими произведено в ответ на поддержку?» - задал он вопрос заместителю главы администрации Пензы Олегу Денисову.
Заммэра объяснил, что большинство НКО ведет социальную деятельность.
«Организации не должны булочки печь или хлебцы выпускать - они все социально ориентированные. Они не столько отчитываются, сколько проводят мероприятия, на которые нас приглашают. Как посчитать эффект мероприятия, где деток чему-то научили или выпустили книгу про наши национальности? Как оценить, сколько это стоит? Я не могу ответить на этот вопрос».
Олег Денисов добавил, что в мэрии имеется вся информация о работе НКО. В свою очередь, администрация может оказать имущественную, финансовую и консультативную поддержку некоммерческим организациям.
«Мы должны получать обратный продукт и проводить анализ, эффективна поддержка от власти или неэффективна. И, может быть, сократить кому-то эту поддержку, если она неэффективна. Если мы предоставляем имущественную поддержку, то с точки зрения экономики это инвестиции. Мы должны понимать эффективность вложения бюджетных средств. Когда мы строим мост или школу, мы подсчитываем эффективность. А здесь мы этого не понимаем», - уточнил депутат свою позицию.
Олег Денисов пообещал, что на сайте администрации появится раздел, в котором будет освещаться деятельность НКО, в том числе мероприятия с их участием.
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Чёт Денисов не знает начертала, инфа есть , ответить не может. Тупое тупее тупова?