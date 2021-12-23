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Общество

В Пензе состоялся межрегиональный фестиваль «Мост дружбы»

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Яркие, самобытные, искренние и позитивные участники II межрегионального фестиваля «Мост дружбы» встретили гостей. Разумеется, приветствия здесь звучали на разных языках. И песни тоже.

«Я думаю, что мосты всегда надо наводить, чтобы все жили всегда дружно», - рассудила заместитель председателя армянской национально-культурной автономии Пензенской области Сусанна Асатрян.

Организатором фестиваля, который проводится в рамках проекта «Наше единство - в многообразии», выступила Татарская национально-культурная автономия Пензенской области - самая большая этноконфессиональная общественная организация в регионе.

«Уверен, дальше он будет расширяться, будем приглашать не только представителей разных национальностей, проживающих на территории Сурского края как часть многонациональной России, но и представителей соседних регионов, наших друзей», - отметил председатель татарской автономии Жиганша Туктаров.

«Главная задача - в том, чтобы все автономии, которые есть в Пензенской области, не только знали друг друга, но и проводили такие совместные мероприятия, как фестиваль «Мост дружбы», - подчеркнул первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

В России проживают представители 193 национальностей, которые разговаривают на 277 языках и диалектах. В Пензенской области самые многочисленные группы - русские, мордва, татары и чуваши.

«Мы приложим все усилия, чтобы согласие, мир и дружба дальше присутствовали в нашей стране», - заявил депутат Государственной думы РФ Ильдар Гильмутдинов.

Во время официальной части фестиваля за большой вклад в дело сохранения народных традиций, обычаев и религии представителям всех автономий были вручены благодарственные письма губернатора Пензенской области.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Спасибо татарской автономии за организацию такого мероприятия!

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