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Общество

В Пензе подростки стали реже совершать преступления

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В Пензе отметили снижение количества правонарушений, совершенных подростками. Текущую ситуацию с преступностью несовершеннолетних обсудили в администрации города.

За 11 месяцев текущего года подростки совершили на 17,6% меньше преступных деяний, чем за аналогичный период 2020-го.

«Общеобразовательными учреждениями в текущем году организован мониторинг семейного неблагополучия, социально-психологическое тестирование учащихся по единой методике на раннее выявление рисков вовлечения в употребление наркотических средств и психотропных веществ, психологическая диагностика по методике «Безопасность образовательной среды»», - отметили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, в бюджете Пензы предусмотрели расходы (1 млн 818 тыс. рублей) на организацию временной занятости подростков. С мая по сентябрь включительно трудоустроили 208 несовершеннолетних, которые состоят на различных видах профилактического учета или находятся в трудной жизненной ситуации.

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