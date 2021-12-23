В Пензе подростки стали реже совершать преступления

В Пензе отметили снижение количества правонарушений, совершенных подростками. Текущую ситуацию с преступностью несовершеннолетних обсудили в администрации города.
За 11 месяцев текущего года подростки совершили на 17,6% меньше преступных деяний, чем за аналогичный период 2020-го.
«Общеобразовательными учреждениями в текущем году организован мониторинг семейного неблагополучия, социально-психологическое тестирование учащихся по единой методике на раннее выявление рисков вовлечения в употребление наркотических средств и психотропных веществ, психологическая диагностика по методике «Безопасность образовательной среды»», - отметили в пресс-службе мэрии.
Кроме того, в бюджете Пензы предусмотрели расходы (1 млн 818 тыс. рублей) на организацию временной занятости подростков. С мая по сентябрь включительно трудоустроили 208 несовершеннолетних, которые состоят на различных видах профилактического учета или находятся в трудной жизненной ситуации.
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