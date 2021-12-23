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Общество

Пензенское УФАС России отмечает 30-летие создания ведомства

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Проект «Пензенское УФАС России - взгляд изнутри» из-за пандемии пока приостановлен. Но для съемочной группы 11 канала коллектив ведомства, который в этом году отмечает юбилей, сделал исключение. За 30 лет с момента создания Государственного комитета по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур (таково первоначальное название службы) было сделано немало.

«Наша миссия и наша задача - свобода конкуренции и эффективная защита предпринимательства. Это наши главные цели, чтобы развивался бизнес, развивалась экономика страны. Мы защищаем конкуренцию, мы - за конкурентные рынки, за свободу предпринимательства», - указала руководитель Пензенского УФАС России Елена Демидова.

В пензенском управлении Федеральной антимонопольной службы работает 18 специалистов.

«Каждое дело - это новая история. В каждом деле применяются разные способы доказывания, разные обстоятельства, разные субъекты, приезжают разные юристы, адвокаты к нам, заявляют разные доводы. И с этим всем приходится каждый раз подбирать новую методику и поиск каких-то доказательств, чтобы принять объективное решение», - пояснила начальник отдела Пензенского УФАС России Валентина Пегова.

«В этом году был издан сборник - практические комментарии, дела о злоупотреблении доминирующим положением, антиконкурентные соглашения и так далее. В этот сборник вошли и дела Пензенского УФАС - это были картели по дорожникам. Я горжусь этим, считаю, что мы молодцы», - сообщила Елена Демидова.

На стадии судебного обжалования - два дела в отношении пензенских компаний-перевозчиков. Также в числе громких - картельный сговор на рынке вывоза твердых коммунальных отходов. Специалисты Пензенского УФАС работают в тесном взаимодействии с коллегами из правоохранительных и надзорного органов, представителями муниципалитетов. Последним дают разъяснения, отвечают на наиболее важные вопросы, связанные с проведением торгов.

«Мы ежегодно проводим публичные обсуждения и доносим до сведения органов власти свою правоприменительную практику, рассказываем о тех нарушениях, которые наиболее часто допускаются органами власти и муниципалитетом. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимодействие в этой части», - отметила заместитель руководителя Пензенского УФАС России Елена Прокаева.

Мониторинг цен, заседания комиссий, участие в судебных процессах - нагрузка на специалистов колоссальна.

Еще одним из достижений территориального органа ФАС стало создание детской комнаты. Пока мамы - а здесь в основном работают женщины - находятся на своих рабочих местах и занимаются делами, их дети могут поиграть.

Сотрудники ведомства уже 30 лет осуществляют контроль за соблюдением антимонопольного законодательства.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Бесполезное учреждение. Что транспортники снизили после их заявления цену на проезд , естественно нет .Тогда зачем они нужны.

Гость||

30 ЛЕТ ВИДИМОСТИ....

Гость||

Бестолковая конторка! В какую сферу ни плюнь, кругом одни картели

Имя: Гость
Комментарий:

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