В Пензе в «Доме Бадигина» появился столетний рояль

22.12.2021 | 20:23

В «Дом Бадигина» доставили ценный груз. Столетний рояль рабочие аккуратно занесли в здание, разместили на цокольном этаже арт-пространства. Старинный музыкальный инструмент поставят в одном из залов музея современного искусства.

«Такой предпраздничный радостный день, мы начинаем получать подарки к Новому году. Неожиданный подарок для нас - кабинетный рояль немецкой фирмы. Этот рояль принадлежит семье известнейших наших пианистов Судневых», - сообщил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Глава семьи приобрел инструмент более пяти лет назад. Дочь лауреата всероссийского конкурса концертмейстеров Анастасия Суднева отмечает, что покупку негде было поставить в квартире и все это время рояль пылился у отца на работе - в музыкальном колледже на улице Захарова.

«Это наш семейный инструмент, который наконец-то нашел свою площадку в «Доме Бадигина». Мы очень этому рады, потому что рояль должен служить публике», - рассказала солистка ГАУК ПО «Пензаконцерт» Анастасия Суднева.

Посетители смогут оценить звучание инструмента, после того как над ним поколдуют настройщики, уже в субботу, 25 декабря. В новом для города арт-пространстве организуют необычное мероприятие.

«Мы устраиваем просмотр черно-белого немого кино 1924 года, где нет звука как такового и все эмоции, переживания передаются через актеров и текст на экране. Такой эмоциональной нагрузки не хватает, для этого используются услуги тапера, как было 100 лет назад», - пояснила куратор арт-пространства «Дом Бадигина» Алла Вазерова.

В этой роли выступит бывшая владелица немецкого рояля, великолепная пианистка Анастасия Суднева. Она исполнит композиции XIX-XX веков.

Сотрудники «Дома Бадигина» планируют повторить данное мероприятие.