В Пензе энергетики ограничат подачу ресурса недобросовестным клиентам

22.12.2021 | 11:13

Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» разослал недобросовестным клиентам уведомление о сумме долга и предупреждение об ограничении подачи ресурса.

«В декабре мы отправили 45 таких уведомлений. Общая сумма задолженности этих потребителей составляет более 6 млн рублей. Отключение запланировано на 28 декабря. Для того чтобы избежать подобных крайних мер, мы призываем в срочном порядке оплатить имеющийся долг», - отметил директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

Среди неплательщиков - владельцы нежилых помещений и индивидуальные предприниматели.

Напомним, что в ноябре в Пензенском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» впервые проходила акция «В Новый год - без долгов!» для юридических лиц.

Согласно ее условиям, до 30 ноября было нужно оплатить счета за тепло и горячую воду за два последних месяца (ноябрь и декабрь) 2021 года сразу. Все участники - а их 697 - автоматически стали претендентами на ценные призы от компании. Победители будут названы в январе 2022 года.