Топ-5 горнолыжных курортов для зимнего отдыха

22.12.2021 | 13:32

Еще один год приближается к завершению. Один из лучших способов перезагрузиться и устроить себе отличное начало нового года - провести активные каникулы. Мобильный оператор билайн сделал подборку лучших горнолыжных комплексов Поволжья и Урала, где со скоростью мчатся не только люди на лыжах, но и интернет.

1. «Свияжские холмы» - горнолыжный городок, расположенный на правом берегу реки Свияги. Он подойдет как для новичков, так и для уже опытных покорителей лыжных маршрутов. Четыре трассы разной сложности с хорошим искусственным освещением, хорошо оборудованный сноупарк с трамплинами для сноубордистов и кресельные канатные дороги точно угодят даже самому взыскательному клиенту.

2. «Гора Волчиха». Неповторимые виды откроются всем, кто решился подняться на самую высокую гору в окрестностях Екатеринбурга. 526 м - это не шутки, но оно того стоит. Кроме традиционных лыжных вариантов отдыха, здесь можно прокатиться на коньках на открытом катке, арендовать снегоход для экстремальной езды или совершить прогулку на вертолете.

3. «Абзаково» - сюда можно съездить за незабываемыми впечатлениями от зимнего отдыха, которых хватит на целый год вперед. Здесь действуют сразу 13 горнолыжных трасс, общая протяженность которых составляет почти 16 км. Также в «Абзакове» можно потренироваться в специальном биатлонном центре или проверить свою меткость в стрелково-стендовом комплексе. Здесь есть свой зоопарк под открытым небом и аквапарк.

4. «Губаха» - самый крупный горнолыжный центр Урала, открытый круглый год. Здесь 18 лыжных трасс, сноупарк и многочисленные зоны для фрирайда. «Губаха» ежегодно принимает более 10 спортивных соревнований и чемпионатов.

Для тех, кто любит мистические истории, рядом с горнолыжным комплексом находится город-призрак Верхняя Губаха, бывший поселок угольщиков. Построить маршрут до заброшенного города или узнать его историю поможет смартфон, а связь от билайн у отдыхающих на «Губахе» ловит отлично.

5. «Завьялиха» - курорт, расположенный под склоном одноименной горы. Этот комплекс подходит как для активного отдыха (здесь есть 10 трасс и сноупарк для любителей экстрима), так и для тех, кто предпочитает размеренный темп времяпровождения. Особая гордость - шестиместный кресельный подъемник для большой компании.

В горнолыжный сезон трафик на курортах увеличивается в 2,5 раза по сравнению со средними показателями за год*. Но, несмотря на повышенные нагрузки, вместе с интернетом от билайн можно делиться яркими кадрами подвигов в реальном времени, проводить прямые эфиры спусков по самым крутым трассам и всегда быть на связи.

*По данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» за период с января по октябрь 2021 года.