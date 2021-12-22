Общество

QR-коды: пензенский губернатор ответил на претензии пензенцев

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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поделился своим мнением о QR-кодах, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Комментарий был дан во время прямой линии в среду, 22 декабря, в ответ на многочисленные вопросы жителей региона, возмущенных требованием предъявлять сертификаты в общественных местах.

«Я принципиально против того, чтобы делить людей на плохих/хороших, вакцинированных/невакцинированных, но в то же время QR-коды - это вынужденная мера. Надо останавливать распространение ковида», - подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что коды были введены в критический для системы здравоохранения момент, когда уровень заболеваемости был очень высоким, а нагрузка на медиков - непомерной.

«Если бы они не были введены, то система здравоохранения Пензенской области была бы полностью обрушена», - пояснил Мельниченко.

В реанимациях на тот момент находилось до 160 пациентов, кислородная поддержка требовалась 2 500 людей. Под развертывание полевых госпиталей были готовы перепрофилировать спортивные учреждения.

«Была такая ситуация, когда запасов кислорода в больницах оставалось на три часа. Мы были вынуждены перебрасывать кислород, чтобы не произошло массовой гибели людей в реанимациях», - рассказал губернатор.

Он также поделился мнением экспертов по поводу штамма «омикрон», с которыми общался в Москве, и сообщил, что его вирулентность выше, чем у «дельты».

«Поэтому я хочу еще раз зафиксировать: все это - временные и вынужденные меры для того, чтобы не обрушить систему здравоохранения и дать возможность оказывать медицинскую помощь на качественном уровне всем, кто заболел», - резюмировал губернатор.

Он признал, что и сам устал от сложившейся ситуации, и заверил, что, как только угроза будет снята, ограничительные меры отменят.

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Гость||

Надо же, оказывается, ковид боится QR-кодов. Может, еще заговоры помогут?

Гость||

Крётный ход забыл?

А ещё там Матрёна приехала с мощами.

Бойся ковид!

Лечить и препятствовать распространению не надо.

Только врачам удвоить (а может и утроить) денюшки.

А вы (больные) выживайте как сможете.

Гость||

Что ж вы козлы достали врачей, они и так пашут как лошади!!!!

Гость||

Живы будем доживём до февраля, посмотрим какие хороводы будут водить? Сейчас Новый год! на носу, поэтому решили снять напряжение, убаюкать, баю,баюшки, бай,бай!

Гость||

куаркод наше все

Имя: Гость
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