Общество

Пензенские школьники собрали пять тонн использованных батареек

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Экоактивистам пришлось искать солидных размеров машину, чтобы вывезти использованные батарейки в другой город на переработку. Пензенские школьники за несколько месяцев сумели собрать пять тонн источников электропитания. В акции приняли участие 147 образовательных учреждений региона. Впервые подобный проект стартовал пять лет назад.

«В 2016 году сбор батареек проходил только в учреждениях образования города Пензы, сейчас у нас география проекта расширилась. Также в школах сейчас установлено 70 специализированных контейнеров для сбора батареек», - рассказала руководитель пензенского отделения движения «ЭКА» Алина Можачкина-Грибанова.

Прежде чем груз отправился на ярославский завод, его разложили по пакетам. Сортировкой занимались волонтеры. По мнению экоактивистов, пензенцы стали более ответственно относиться к сбору использованных батареек. За первые три года действия проекта на переработку сумели отправить всего две тонны, а за один 2021-й собрали 10 тонн. Люди понимают, что старые источники питания нельзя просто отправлять в контейнеры во дворе.

«Батарейки - это опасные отходы, которые относятся к III классу опасности, и складировать их с обычным мусором запрещено. Когда они попадают в окружающую среду, они выделяют опасные вещества, которые попадают опять же к нам в организм - с водой, через почву», - пояснила Алина Можачкина-Грибанова.

Больше всего использованных батареек собрали в школе имени М. Ю. Лермонтова села Засечного и в школе № 20 города Пензы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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