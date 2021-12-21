В Заречном нашли точку торговли алкоголем без лицензии

21.12.2021 | 11:21

В Заречном подвели итоги рейдов, проводившихся с 13 по 19 декабря по точкам торговли и общепита.

Комиссия, в которую входили представители администрации города, полиции и управления гражданской защиты, за неделю посетила 32 объекта, напоминая посетителям и сотрудникам о необходимости соблюдать масочный режим. В общей сложности на нарушителей норм и правил было составлено 16 протоколов.

Кроме того, участники рейда обращали особое внимание на торговлю алкогольной продукцией.

«Были выявлены два нарушения. Одно касалось реализации алкоголя без лицензии, а второе - продажи спиртного после 23:00. По каждому из таких случаев составлен протокол об административном правонарушении», - сообщается на сайте мэрии Заречного.