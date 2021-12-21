В Пензе определили победителей финальной игры лиги КВН «Сура»

21.12.2021 | 19:54

Из 11 команд-претендентов до финала дошли 8. На сцене киноконцертного зала «Пенза» шутили студенты колледжей и высших учебных заведений, ведя решающую игру официальной лиги Международного союза КВН «Сура».

«В связи с тем что были коронавирусные ограничения в этом сезоне, мы не смогли провести полномасштабный сезон. Это всего лишь третья игра сезона. У нас был фестиваль, Кубок губернатора и теперь - большой финал. Мы не могли оставить ребят, которые рвались на сцену, одних, поэтому организовали для них такой интересный формат», - рассказал директор официальной лиги МС КВН «Сура» Михаил Кичатов.

После каждого конкурса - а их всего три - выбывали по две команды, набравшие наименьшее количество баллов. Редактором региональной лиги уже в четвертый раз выступил Александр Панекин, известный зрителям по игре в «Сборной Камызякского края».

«Темы для шуток разные, сейчас появился TikTok, раньше над ним не шутили, сейчас шутят, потому что есть повод. Какие-то новости актуальные появляются - ребята тоже обшучивают. Юмор в любом случае меняется, жизнь становится быстрее», - отметил ведущий, режиссер Александр Панекин.

Недостроенный цирк в Пензе, ковид, любовь - обо всем и с юмором.

Дошутились до первого места сборная ПГУ, «Шарашкина контора», «7 бит» и команда «Те самые люди» из IT-колледжа.