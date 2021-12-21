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Общество

Руководитель Geely «Пенза-Мотор» поздравил пензенцев с Новым годом

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Генеральный директор официального дилерского центра Geely «Пенза-Мотор» Александр Лешков поздравил пензенцев с наступающим Новым годом.

«Пусть в предстоящем году все перемены будут исключительно к лучшему! Желаю вам всегда быть в движении и наслаждаться комфортом, получать яркие впечатления от жизни и реализовывать самые амбициозные планы. Пусть характер нового года будет особенным для каждого из вас, ведь даже автомобили Geely мы выбираем в соответствии с нашим характером», - говорится в поздравлении Александра Николаевича.

Официальный дилерский центр Geely «Пенза-Мотор» предлагает большой выбор автомобилей в наличии, гибкие условия лояльности, выгодные предложения, качественное обслуживание и сервис.

Адрес дилерского центра: г. Пенза, ул. Ульяновская, 85. Тел. 8 (8412) 990-600. Официальный сайт https://cars.geely-penza.ru/new, instagram: @geely_penza.

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