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Общество

Пензенцев возмутили атаки ботов под анонсом о прямой линии

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Пензенцы пожаловались на ботов, которые атаковали пользователей в комментариях в соцсети «ВКонтакте» под постом, анонсирующим прямую линию губернатора Олега Мельниченко (она состоится 22 декабря).

Жители региона оставляют сообщения, где рассказывают о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться, и ждут ответа от официальных структур.

Однако зачастую, по их мнению, канал связи «засоряют» комментарии, опубликованные пользователями с сомнительными аккаунтами.

На это обратили внимание интернет-пользователи: «Все комменты жителей из других городов и страницы открыты 23, 24 ноября, вот, люди, и думайте, как нас обманывают!»; «Семь комментариев (под одним сообщением. - Прим. ред.), и страницы всех т. н. живых людей созданы 23 и 24 ноября»; «Почему администрация группы не реагирует на атаку фейков? Нас что, за идиотов считают? А потом по всем СМИ этот бред будут распространять?!»; «Не отвечайте ботам. У них это стандартный набор ответов. Прискорбно, что прямую линию превращают в цирк и показуху».

Пензенцы отметили, что активность проявляют пользователи, в аккаунтах которых в качестве родного города указаны Екатеринбург, Ростов, Челябинск, Казань, Уфа, Красноярск, Омск и др. Они пытаются снять социальное напряжение, но комментарии выглядят «как под копирку».

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