Назван срок, когда в селах под Пензой появятся педиатры

21.12.2021 | 14:16

На три села Бессоновского района (Сосновку, Степановку и Кижеватово) работает только один педиатр. Об этом в понедельник, 20 декабря, заявила местная жительница Екатерина Б., оставившая сообщение о проблеме в комментариях под постом губернатора Олега Мельниченко, анонсирующим прямую линию.

«У нас один педиатр на все села. Один раз в неделю детский врач - это очень мало. Детей в селе много, а лечить некому. Пожалуйста, помогите маленькому селу Сосновка», - написала женщина.

С аккаунта правительства Пензенской области ей ответили, что по состоянию на 1 декабря в поликлинике Бессоновской районной больницы сформировано 4 педиатрических участка, из них укомплектовано врачами 2. Вакантные участки обслуживаются педиатрами учреждения в порядке внутреннего совместительства.

«В связи с отсутствием врача-педиатра в селах Сосновка, Кижеватово, Степановка один врач выезжает на осмотр детей в данные села, поэтому в поликлинике ведет прием только один врач без предварительной записи в порядке живой очереди.

Медицинская организация, Министерство здравоохранения Пензенской области очень обеспокоены данной ситуацией и прикладывают все усилия, чтобы стабилизировать обстановку. Решение этой проблемы - дело не одного дня. Надеемся, что полная укомплектованность лечебных учреждений произойдет к 2024 году», - уточнили в правительстве.