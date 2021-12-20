В ПГУ подвели итоги Года науки и технологий

20.12.2021 | 12:15

Более 20 крупных конференций, форумов, симпозиумов Пензенского государственного университета (ПГУ) вошли в общероссийский план мероприятий, приуроченных к Году науки и технологий.

В перечне традиционные конференции «Шляндинские чтения - 2021», «Человек. Культура. Общество», «Актуальные проблемы исследования массового сознания», «Языковая политика и вопросы гуманитарного образования», международный симпозиум «Надежность и качество», конкурс музыкального исполнительства «Серебряная лира» и многие другие.

Ректор ПГУ Александр Гуляков, подводя итоги тематического года, назвал роль науки наиважнейшей.

«На протяжении всей своей истории ПГУ остается не только крупнейшим и авторитетнейшим высшим учебным заведением Сурского края, но и, без преувеличения, ведущим научно-исследовательским центром региона», - подчеркнул Гуляков.

За 2021 год объем финансирования научных исследований в ПГУ составил более 105 миллионов рублей. Это превышает показатели предыдущего года. На одного научного работника в 2021 году приходилось более 101 тысячи рублей, и это также рост.

«Наши ученые, как признанные корифеи различных наук, так и юные исследователи, трудились над десятками проектов, в том числе по грантам РНФ, РФФИ, РГО, РН «Русский мир» выполнялось 40 проектов. 6 молодых ученых и аспирантов ПГУ, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, удостоены стипендий Президента Российской Федерации. В целом же стипендии Президента РФ назначены 19 студентам, стипендий Правительства РФ удостоены 29 студентов», - прокомментировал Александр Гуляков.

ПГУ представил разработки на российском уровне, приняв участие в таких мероприятиях, как международный военно-технический форум «Армия-2021», конгресс молодых ученых и национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО», международный форум технологического развития «Технопром», Всероссийский конкурс молодежных проектов «Моя страна - моя Россия», форум «Наука будущего - наука молодых», конкурс «Цифровой прорыв» и другие.

«Хорошо работает проект поддержки молодежных идей «Ректорские гранты». Он показывает потенциал и является хорошим мотиватором для дальнейшей активной работы», - добавил Александр Гуляков.

Пензенский государственный университет в течение года активно занимался проектом НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего». Сейчас ученые ПГУ реализуют в центре пять магистральных научных тем, связанных с новыми материалами, созданием изделий медицинского назначения, технологиями VR-реальности и сельским хозяйством.

«Все темы, что важно, имеют большое практическое значение и имеют колоссальный научный потенциал», – резюмировал Гуляков.