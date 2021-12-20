Общество

В Пензу привезли частицу мощей святой Матроны Московской

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Великая православная реликвия доставлена в Покровский архиерейский собор. В храм привезли частицу мощей любимой народной святой Матроны Московской. При жизни она была слепа, а потому некоторые верующие, кто прикладывается к ее останкам, надеются на исцеление болезней глаз.

Блаженная старица является одной из самых почитаемых российских святых. Матронушка родилась в крестьянской семье в 1881 году. Девочка появилась на свет незрячей. С детства она отличалась глубокой верой и обладала удивительными способностями предсказывать будущее и исцелять страждущих. Земной путь Матроны Дмитриевны Никоновой, это ее мирское имя, закончился, когда ей было 70 лет.

«Она стоит у престола Божьего, молится за каждого, кто прибегает к ней в своей молитве. Дай Бог, чтобы все те, кто будут приходить в наш храм прикладываться к мощам святой Матроны Московской, получали от Господа исцеление духовное и телесное, получали помощь в своей христианской православной жизни», - отметил настоятель Покровского архиерейского собора г. Пензы протоиерей Иоанн Яворский.

Мощи Матроны Московской останутся в Покровском соборе до 5 января. Ежедневно в 13:00 перед ними будет совершаться особое богослужение с чтением акафиста.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Шо, опять?

Да сколько же их?

Гость||

Святые угодники! Опять мощи!

Гость||

Библейский взгляд на тела умерших

В первую очередь следует открыто сказать, что религиозный обычай почитания мощей не имеет ничего общего с Библией. В «Новой католической энциклопедии» признается:

«Бесполезно искать основания для культа мощей в Ветхом Завете, и в Новом Завете тоже мало что говорится о мощах».

В служении Божьего народа на протяжение всей человеческой истории подобный культ никогда не присутствовал. Господь не призывал придавать человеческим останкам какую-либо божественную святость или некую особую исцеляющую, благословляющую силу. Умершие праведники должны были хорониться, как и любые другие мертвецы, без всякого дальнейшего проникновения в их могилы и, тем более, без отрезания от их тел частей плоти (Сравните Бытие 23:9; Матфея 27:60). В некоторых случаях тела умерших кремировались (1 Сам. 31:8-13). В Священном Писании мы не встретим ни одного примера, когда бы от тела умершего отрывался какой-либо его член и затем выставлялся на всеобщее обозрение с целью особого почитания. Такая практика абсолютно чужда библейской истине.

Одной из причин тому было то, что в законе Бога утверждалось, что само прикосновение к трупу оскверняет живущего человека.

«Любой, кто прикоснётся к трупу человеческой души, будет нечистым... Любой, кто прикоснётся к трупу, к мёртвой душе какого бы то ни было человека» (Чис. 19:11,13).

«Пусть никто не оскверняется среди своего народа ради мёртвой души» (Левит 21:1,10,11).

Согласно указанию Бога, тело умершего человека считалось нечистым, люди не должны были прикасаться к нему (Числа 9:6; Иез. 44:25). По Закону, если человек прикасался к умершему, а затем, например, входил в храм, такого человека следовало казнить через побивание камнями. Подобный поступок считался тяжким грехом! Это означает, что любой труп – «какого бы то ни было человека», праведного или нет – не только не может претендовать на некую святость, но наоборот, в глазах Бога является чем-то непотребным. Иисус также подтвердил данное обстоятельство, когда сравнил «кости мертвецов» со «всякой нечистотой» (Мф. 23:27).

Гость||

Скажите пожалуйста,почему Матрёна умерла на лавке во дворе барака и её волосы примёрзли к лавке? Почему церковь не помогала ей при жизни,многие считали колдушкой,а сейчас возвели в ранг святых? При жизни не нужно помогать человеку?

Гость||

Во многих пензенских храмах есть иконы с частицей мощей святой Матроны Московской. Зачем привозить ещё на время?

Гость||

И они хотят чтобы народ вакцинировался. Средневековье какое-то...

Гость||

Гость писал(a):

Зачем привозить ещё на время?
Деньги. Деньги? Деньги!

Гость||

Гость писал(a):

Скажите пожалуйста,почему Матрёна умерла на лавке во дворе барака и её волосы примёрзли к лавке? Почему церковь не помогала ей при жизни,многие считали колдушкой,а сейчас возвели в ранг святых? При жизни не нужно помогать человеку?
Покойники тихи, скромны, не возражают, не скандалят, им ничего не нужно.

Их любить гораздо легче, чем живых.

Точно так же можно придумать себе вымышленного друга по своим запросам.

Гость||

Да вы, батенька, некрофил!

Гость||

А почему в блокадном Ленинград когда люди гибли от голода попы пили и жрали от пуза

Гость||

Многобожие приносит моржу.

Гость||

Опять бабки со старух снимают

Гость||

У попов опять бенефис! Пир во время чумы...

Гость||

Что за МатрОна, она же МатрЁна! Почему попы постоянно все искажают?

Гость||

Для таинственности и важности, однако...

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Имя: Гость
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