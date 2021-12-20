В Пензу привезли частицу мощей святой Матроны Московской

20.12.2021 | 19:13

Великая православная реликвия доставлена в Покровский архиерейский собор. В храм привезли частицу мощей любимой народной святой Матроны Московской. При жизни она была слепа, а потому некоторые верующие, кто прикладывается к ее останкам, надеются на исцеление болезней глаз.

Блаженная старица является одной из самых почитаемых российских святых. Матронушка родилась в крестьянской семье в 1881 году. Девочка появилась на свет незрячей. С детства она отличалась глубокой верой и обладала удивительными способностями предсказывать будущее и исцелять страждущих. Земной путь Матроны Дмитриевны Никоновой, это ее мирское имя, закончился, когда ей было 70 лет.

«Она стоит у престола Божьего, молится за каждого, кто прибегает к ней в своей молитве. Дай Бог, чтобы все те, кто будут приходить в наш храм прикладываться к мощам святой Матроны Московской, получали от Господа исцеление духовное и телесное, получали помощь в своей христианской православной жизни», - отметил настоятель Покровского архиерейского собора г. Пензы протоиерей Иоанн Яворский.

Мощи Матроны Московской останутся в Покровском соборе до 5 января. Ежедневно в 13:00 перед ними будет совершаться особое богослужение с чтением акафиста.