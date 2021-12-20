Глава Горводоканала обозначил векторы развития предприятия

20.12.2021 | 15:27

Андрей Максимов возглавил ООО «Горводоканал», входящий в группу компаний «Российские коммунальные системы», в ноябре 2021 года. Изучив и проанализировав сложившуюся ситуацию, он обозначил ключевые первостепенные направления в качественном развитии предприятия.

«На сегодняшний день одним из главных векторов развития сетей водоснабжения и водоотведения в Пензе должно стать концессионное соглашение с правительством Пензенской области и администрацией Пензы. Именно такое трехстороннее сотрудничество позволит качественно поменять работу и развивать предприятие благодаря привлечению дополнительных инвестиций, выстраивать план работ на долгосрочную перспективу», - подчеркнул главный управляющий директор.

Он подчеркнул, что необходимо кардинально повысить качество услуг, предоставляемых населению.

«Производственная и инвестиционная программы, которые реализуются водоканалом ежегодно, предполагают перекладку незначительной протяженности сетей и носят краткосрочные решения - так в комплексе проблемы не решить.

Кроме того, на реализацию плана по реконструкции очистных сооружений канализации разовых инвестиций недостаточно. Здесь нужен принципиально другой подход - заключение концессионного соглашения, предполагающего комплексное развитие: это и реконструкция инженерных сетей, и модернизация насосных станций и сооружений, и внедрение современных технологий.

Будет учтена практика других городов страны, которые уже успешно работают в рамках концессионных соглашений, их лучшие решения будут внедрены в Пензе», - отметил Андрей Максимов.

По его мнению, главная цель - совершенствование всей системы водоснабжения и водоотведения с целью приведения ее в нормативное состояние, соответствующее всем требованиям эксплуатации и санитарным правилам как по качеству воды, так и по воздействию на природные ресурсы.

«Вместе с этим ключевые задачи - повышение квалификации и обучение персонала методикам работы по новым технологиям на современном оборудовании. Будем повышать технологическую культуру обслуживания сетей, уходить от ручного труда к более прогрессивному с учетом элементов автоматизации. Это развитие повлечет за собой, безусловно, рост благосостояния сотрудников за счет рационализации в части бережливого производства, снижения потерь и повышения квалификации, освоение новых современных технологий управления производством.

Что касается кадровой политики предприятия, в первую очередь усилия направлены на сохранение и развитие кадрового потенциала уже работающих сотрудников, создание кадрового резерва. Будут созданы условия для повышения квалификации и карьерного роста у людей, заинтересованных в собственном профессиональном развитии», - заключил руководитель.