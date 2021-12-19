Пензенцы встретились со знаменитым телеведущим Николаем Дроздовым

19.12.2021 | 19:05

Он не может жить без путешествий. И в свои 84 года Николай Дроздов продолжает колесить по разным городам и странам.

Ученый зоолог и биогеограф приехал в Пензу, чтобы рассказать публике, собравшейся в областном драматическом театре, о том, как ему пришлось объехать весь мир.

«На самом деле я этого не собирался делать. Я любил только пустыни. Внутри нашей страны, Советского Союза, пустыни были, мне их было достаточно. Но получилось, что я попал в ученики к основателю программы «В мире животных» Згуриди Александру Михайловичу. Он начал меня возить», - поделился Николай Дроздов.

А в 1977 году он сам стал вести передачу о братьях наших меньших, и более 40 лет благодаря Николаю Николаевичу зрители узнавали о повадках тех или иных представителей фауны. За ними легендарный советский и российский телеведущий наблюдал в естественной среде обитания.

Его голос нельзя спутать с ни с чьим другим. Это бренд, так же как заставка и музыка программы «В мире животных», которую он вел до 2018 года.

На краю сцены коробка для записок, с их помощью Николай Дроздов общается со зрителями. Людей интересуют путешествия, работа на телевидении. Поступают порой и откровенно глупые вопросы.

«Почему вы любите животных? Когда вы стали их любить? Дело не в любви, это интерес к животным», - ответил Николай Дроздов.

Он имел в виду интерес в основном к диким животным. Домашних питомцев Николай Николаевич никогда не держал. У него жили ящерицы, змеи, черепахи, пауки, скорпионы и так далее.