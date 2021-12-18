В Пензе отметили званиями лучшие студенческие отряды

18.12.2021 | 16:00

Сплоченное студенческое братство дружно проводит год. Пришла пора говорить об итогах трудового семестра. В Доме молодежи прошел XVIII областной фестиваль студотрядов.

Это был удачный год, несмотря на множество невзгод из-за коронавируса.

«Вошли в тройку лучших на всероссийской студенческой стройке - наш студенческий отряд «Сириус», это для нас действительно достижение. Наши вожатые получают звания лучших на всероссийском уровне», - сообщил председатель правления регионального отделения РСО Артем Колобов.

Многие из тех, кто простился с партой в вузе и уже приступил к работе, до сих пор не могут покинуть родные отряды. Юрий Павлов был командиром «Вертикали» и не оставил ее, получив диплом.

«У нас есть «Социальный марафон», когда каждый отряд из университета отправляется в районы области, помогает ветеранам, пенсионерам, школам», - рассказал он.

«Студенческие отряды - это часть и моей жизни. Я очень благодарна этому движению за то, что подарило мне самых верных друзей, семью. Я всегда с теплотой вспоминаю эти лучшие студенческие годы», - отметила ведущий специалист министерства образования области Олеся Бессонова.

По традиции на каждом фестивале наград удостаивают не только отдельных студентов, но присваивают титулы и отрядам. Лучшим строительным признан «Спектр», самый сильный штаб - в университете архитектуры и строительства, по комиссарской деятельности отличился отряд «Вертикаль», лучший педагогический - «Кристалл». Ему вручили знамя.

Стяги переходящие, но, по новой традиции, если отряд сможет удерживать звание три года подряд, знамя остается в нем навсегда. «Кристалл» побеждал трижды.