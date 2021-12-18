Работники пензенских СМИ сразились в виртуальной реальности

18.12.2021 | 19:30

Впервые в регионе состоялся турнир среди представителей средств массовой информации по Warpoint. Люди, чье оружие - слово, на этот раз сражались с помощью современной техники.

«Пришла новая технология, которую разработали пейнтболисты-сибиряки. Игроки надевают очки виртуальной реальности; такие же, как в пейнтболе, команды», - рассказал исполнительный директор Федерации пейнтбола Пензенской области Алексей Пшеничных.

От каждого СМИ выступило по три человека. Представителем телерадиокомпании «Наш дом» стал диджей Европы Плюс Пенза Николай Корчагин.

«Очень необычно и круто! Не сказать, чтоб прямо мое, но, надеюсь, мы выиграем», - отметил он.

Из нескольких игровых карт каждая уникальна и совершенно не похожа на другую. И если в реальной жизни на арене нет никаких препятствий, то в VR-очках - совершенно другой мир: заброшенная лаборатория или старый склад.

«В первом раунде я только пыталась понять, что происходит, во втором - уже вошла во вкус», - поделилась ведущая программы «Тин-клуб» Анастасия Суркова.

Организаторы планируют сделать турнир ежегодным.