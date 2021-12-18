Правнучка пензенского купца рассказала о своих предках

18.12.2021 | 17:00

Пензячка Любовь Лукьяненко - потомок династии Югановых. Она не распространялась о своем родстве, жила в областном центре, воспитывала детей, внуков, но увидела сюжет 11 канала о доме на Московской, 102, и решила рассказать о корнях.

«Девичья фамилия бабушки Екатерины Ивановны - Юганова. Ее мать - Юганова Любовь Дементьевна, отец - Юганов Иван Кириллович», - уточнила горожанка.

Таким образом, Любовь Лукьяненко - правнучка купца II гильдии, дядя которого, Иван Трофимович Юганов, владел усадьбой на бывшей Селиверстовской, где сохранился дом № 102. Активисты хотят добиться признания здания объектом культурного наследия и ищут всех, кто причастен к славной истории рода или жил здесь.

«Дом первично построен был в 1838 году, ремонт делали после пожара в 1903-м. Первоначально дом был двухэтажный, а в 1961 году, уже в советское время, его реконструировали, сделали четыре этажа», - сообщила жительница дома Елена Крыжановская.

Любовь Лукьяненко хорошо помнит бабушку, в детстве подслушивала разговоры взрослых о владениях большой семьи Югановых. Прадед, к примеру, имел дом на Сенной площади, кожевенный завод.

Лукьяненко имеет отношение еще к одной известной в старой Пензе фамилии: бабушка была женой потомка купца Карташова. Любовь Алексеевна жила на Московской, 1, и узнала, что в прошлом Карташовы владели зданием.

«Там была гостиница, то есть, получается, я в собственном доме оказалась. Много лет видела во сне, как хожу по этому дому и плачу», - рассказала она.

Как потомок купеческих семей Любовь Лукьяненко не унаследовала материальных благ, зато фамильные черты Югановых - порядочность, честность, упорство - достались детям и внукам.