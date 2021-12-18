Общество

Пензенские школьники сняли фильм о строительстве Сурского рубежа

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Пятиминутный фильм участники исторической реконструкции из пензенской школы № 37 посвятили строителям Сурского рубежа.

К работам приступили в октябре 1941 года, когда существовала реальная угроза захвата фашистами Москвы. Началась срочная эвакуация правительственных учреждений вглубь страны, и в случае падения столицы и продолжения наступления немецких войск пришлось бы биться и за Пензу.

На возведение оборонительного сооружения было мобилизовано свыше 100 тысяч местных жителей - в основном дети, женщины и старики. Им предстояло в кратчайшие сроки вырыть в мерзлой земле около 450 километров окопов глубиной в человеческий рост плюс подготовить 12 тысяч землянок и 15 тысяч огневых точек.

«Прониклись все. Вот учитель математики бревна пилит, чтобы строить блиндаж, вот учитель географии с ребятами работает, учитель истории, а вот старшеклассники. Учитель физики, кандидат наук, была ответственной за кухню», - дала пояснения руководитель музея боевой славы средней школы № 37 Лариса Казакова.

«Это действительно важный был проект, потому что он помогает глубже прочувствовать, как людям было тяжело. Им дали невозможную задачу, нереально такое сделать, и люди с ней справились», - отметил ученик 11-го класса Егор Ловырев.

Всю одежду для съемок школьники собирали у родственников. Более того, даже попытались воспроизвести некоторые эпизоды по воспоминаниям строителей Сурского рубежа.

В итоге фильм стал победителем на всероссийском конкурсе «Неизвестный солдат» среди школьных музеев.

«Видеоролик привлек, мне кажется, внимание жюри тем, что интересен, неизбит и актуален. А в этом году Пенза получила звание «Город трудовой доблести», так что весь пазл сложился», - рассказала Лариса Казакова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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