Владельца бара в Пензе оштрафовали после проверки Роспотребнадзора

17.12.2021 | 12:58

В пензенском баре «Арлекино», расположенном на Московской, выявили многочисленные нарушения. О них рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в пятницу, 17 декабря.

На объекте общественного питания не соблюдались требования санитарного законодательства.

Так, проверяющие обнаружили сколы напольной кафельной плитки, дефекты гигиенического покрытия на стене в зале для посетителей, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

«Два официанта не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации в связи с отсутствием у них личных медицинских книжек», - пояснили в РПН.

Кроме того, для уборки производственных помещений и туалета использовался один и тот же инвентарь (емкость, швабра, ветошь), который хранился в туалете для персонала.

В холодильнике для хранения пива не было термометров, не соблюдались и не контролировались температурно-влажностные условия хранения бутылочного пива, заявленные производителями продукции.

За все недочеты Первомайский районный суд оштрафовал индивидуального предпринимателя на 5 000 рублей.

Бар на Московской часто фигурирует в новостных летах пензенских СМИ. Местные жители заявляют, что объект является источником шума в ночное время. Внимание проверяющих «Арлекино» привлекал и из-за того, что продолжал работать после 23:00 вопреки запрету.