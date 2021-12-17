Общество

Владельца бара в Пензе оштрафовали после проверки Роспотребнадзора

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В пензенском баре «Арлекино», расположенном на Московской, выявили многочисленные нарушения. О них рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в пятницу, 17 декабря.

На объекте общественного питания не соблюдались требования санитарного законодательства.

Так, проверяющие обнаружили сколы напольной кафельной плитки, дефекты гигиенического покрытия на стене в зале для посетителей, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

«Два официанта не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации в связи с отсутствием у них личных медицинских книжек», - пояснили в РПН.

Кроме того, для уборки производственных помещений и туалета использовался один и тот же инвентарь (емкость, швабра, ветошь), который хранился в туалете для персонала.

В холодильнике для хранения пива не было термометров, не соблюдались и не контролировались температурно-влажностные условия хранения бутылочного пива, заявленные производителями продукции.

За все недочеты Первомайский районный суд оштрафовал индивидуального предпринимателя на 5 000 рублей.

Бар на Московской часто фигурирует в новостных летах пензенских СМИ. Местные жители заявляют, что объект является источником шума в ночное время. Внимание проверяющих «Арлекино» привлекал и из-за того, что продолжал работать после 23:00 вопреки запрету.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

5000 за полчаса отобьют, пока будут такие смешные штрафы будет бардак, им проще штраф заплатить, чем порядок навести.

Гость||

Сделать ремонт, обучить персонал, купить инвентарь- это намного дороже, чем штраф 5 т.р.. Поржал он конечно над Роспотребнадзором!

Гость||

а что ж вы, когда Бозы работали там не проверяли?

Арлекино идеальное кафе, по сравнению с Бозами.

Явно кто-то заказал выши проверки.

Отжать хотят недвижку у владельца

Имя: Гость
Комментарий:

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