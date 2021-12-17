Общество

Новый прокурор области намерен изменить порядок работы

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Строго и четко, практически по-военному, без оглашения фактов из биографии и послужного списка заместитель Генерального прокурора России Николай Шишкин представил сотрудникам областной прокуратуры их нового руководителя - Алексея Павлова, который сменил на этом посту Наталью Канцерову, возглавлявшую региональное надзорное ведомство в течение последних восьми лет.

«Уверен, что с его назначением прокуратура области выстроит организованную системную и целенаправленную работу - не хуже, чем было прежде», - сообщил заместитель Генерального прокурора РФ Николай Шишкин.

Алексей Павлов назначен на должность пензенского прокурора указом Президента России от 8 декабря 2021 года на пятилетний срок.

«Я всегда открыт для общения, поэтому каждый работник коллектива может ко мне прийти, поделиться своими проблемами, постараемся их решить. Каких-либо глобальных перестановок в коллективе я проводить не намерен. Мне сложно говорить о том, как мы будем с вами строить работу. Знаю, как она была построена раньше, думаю, в нее будут внесены некоторые изменения для удобства», - произнес Алексей Павлов.

В первую очередь они, по словам нового прокурора, коснутся оперативности прохождения документов, а также заполнения существующих вакансий.

До назначения в Пензу Алексей Павлов работал заместителем прокурора Самарской области. Что касается службы в правоохранительных органах, то она для Алексея Борисовича началась более 20 лет назад: с 2000-го по 2013-й он трудился в Ульяновской области и Башкортостане. Ему присвоено звание почетного работника прокуратуры России.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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