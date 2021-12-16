«Новикомбанк» и машиностроители подвели итоги совместной работы

16.12.2021 | 16:19

Воронежское отделение Союза машиностроителей России под руководством куратора - председателя правления «Новикомбанка» Елены Георгиевой подвело итоги работы в 2021 году и наметило задачи на 2022-й.

Союз машиностроителей России объединяет крупнейшие корпорации и компании высокотехнологичных отраслей экономики и представляет интересы около трех миллионов работников различных сфер промышленности. С 2018 года «Новикомбанк» курирует Воронежское отделение СоюзМаша, поддерживая все инициативы и проекты.

Благодаря глубокой отраслевой экспертизе и широкой продуктовой линейке банк уверенно наращивает масштабы деятельности в Воронежской области. В 2021 году число корпоративных клиентов банка в регионе увеличилось в четыре раза. Более 50% предприятий-партнеров в области входят в СоюзМаш.

С 2021 года банк предложил своим клиентам новый алгоритм финансирования: сопровождение проектов от этапа идеи до их завершения. При этом «Новикомбанк» формирует комплексное предложение, объединяющее все доступные продукты, меры господдержки, возможности рынка капитала и другие формы финансирования.

Весь год банк активно работал над реализацией социальных инициатив Воронежского отделения СоюзМаша. Были поддержаны Всероссийская акция «Неделя без турникетов», во время которой студенты и школьники посещают предприятия области, многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» и другие. Особое внимание уделялось программам формирования кадрового потенциала, популяризации рабочих и инженерно-технических специальностей.

Реализуя всероссийский проект «Диалоги с героями», воронежские отделения Юнармии и СоюзМаша при поддержке «Новикомбанка» запустили проект «Встреча с Героем» - встречи с выдающимися людьми для поддержания связи поколений и патриотического воспитания молодежи. Также юнармейцам были вручены защитные маски с уникальным дизайном, мобильные рекламные стенды, значки и флаги с символикой молодежной организации.

Для развития высокотехнологичной отрасли требуются высококвалифицированные кадры, новаторы и изобретатели.

«Совместные усилия финансистов и машиностроителей направлены на то, чтобы промышленные предприятия становились центрами притяжения для специалистов, где они могут реализовать свой интеллектуальный потенциал. Ведь именно благодаря профессионализму работников создается конкурентоспособная продукция, которая обеспечивает лидерские позиции нашей страны на глобальных рынках», - отметила Елена Георгиева.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» основан 25 октября 1993 года. Генеральная лицензия № 2546 от 20 ноября 2014 года. Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 02.12.2004 под номером 254.