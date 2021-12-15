Общество

В Пензе состоялся финал фестиваля областной юниор-лиги КВН

Печать

На сцену киноконцертного зала «Пенза» вышли участники финала фестиваля областной юниор-лиги КВН. За звание сильнейшей сразились семь школьных команд из шести общеобразовательных учреждений. Будущее «Клуба веселых и находчивых» - в их руках и шутках.

«Они могут шутить на такие темы, на которые взрослым нельзя, и от них это будет звучать намного интереснее и смешнее. Дети - это как бы другой фрукт, я бы сказала, из которого получается та самая ягодка, которую хотелось бы видеть», - отметила администратор Лиги КВН «Сура» Галина Голованцова.

Основной состав школьных КВН-команд - старшеклассники. Перед ними стояла нелегкая задача совместить учебу и подготовку номеров для финала.

«В последние недели мы редко посещали школу, уделяя внимание больше репетициям, но в школе учителя стараются нас поддерживать в этом плане: какие-то контрольные переносятся, домашние задания - тоже и учеба не страдает», - рассказала участница команда КВН Fifty-Fifty Марина Жигалова.

Главным призом для веселых и находчивых стала путевка на международный фестиваль КВН в Анапе. Она досталась команде «Набор слов» из школы № 20. Второе место поделили представители лицея современных технологий № 2 и школы № 36, а третьими стали воспитанники православной гимназии.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
0
 
Гость||

Их шутки годятся для простых людей без фантазии

Гость||

Как партия скажет, так и шутят эти дарования , далеко пойдут

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте