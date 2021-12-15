В Пензе состоялся финал фестиваля областной юниор-лиги КВН

15.12.2021 | 20:16

На сцену киноконцертного зала «Пенза» вышли участники финала фестиваля областной юниор-лиги КВН. За звание сильнейшей сразились семь школьных команд из шести общеобразовательных учреждений. Будущее «Клуба веселых и находчивых» - в их руках и шутках.

«Они могут шутить на такие темы, на которые взрослым нельзя, и от них это будет звучать намного интереснее и смешнее. Дети - это как бы другой фрукт, я бы сказала, из которого получается та самая ягодка, которую хотелось бы видеть», - отметила администратор Лиги КВН «Сура» Галина Голованцова.

Основной состав школьных КВН-команд - старшеклассники. Перед ними стояла нелегкая задача совместить учебу и подготовку номеров для финала.

«В последние недели мы редко посещали школу, уделяя внимание больше репетициям, но в школе учителя стараются нас поддерживать в этом плане: какие-то контрольные переносятся, домашние задания - тоже и учеба не страдает», - рассказала участница команда КВН Fifty-Fifty Марина Жигалова.

Главным призом для веселых и находчивых стала путевка на международный фестиваль КВН в Анапе. Она досталась команде «Набор слов» из школы № 20. Второе место поделили представители лицея современных технологий № 2 и школы № 36, а третьими стали воспитанники православной гимназии.