Общество

Специалисты ассоциации потребителей области устроили встречу

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Валентина Фомичева знает, как отстаивать свои права. Только в этом году жительница Пензы трижды призывала к ответу несознательных личностей, и всегда ей сопутствовал успех. Впрочем, действовала горожанка ни в одиночку - ей помогали специалисты ассоциации потребителей области.

«Заказывала мебель, не учли время по договору, вместо 30 дней - 40. Потом я с одеждой обращалась, потом кисть ломала - тоже обратилась в ассоциацию», - рассказала женщина.

Валентина Яковлевна попала в число горожан, которых пригласили в исторический корпус библиотеки имени М. Ю. Лермонтова. Здесь представители ассоциации потребителей подвели итоги своей работы за 2021 год, наградили сознательных и ответственных предпринимателей.

После окончания торжественной части собравшиеся приняли участие в семинаре. Его посвятили нововведениям в розничной торговле.

«Ужесточились требования к предпринимателям, а именно - санитарно-гигиенические требования к помещениям, требования к информации о товаре. Осуществляется маркировка полностью всех товаров, производимых легкой промышленностью», - сообщила председатель Ассоциации потребителей Пензенской области Лидия Сидорова.

Также особое внимание специалисты уделили работе интернет-магазинов и объяснили, как не стать жертвой обманщиков, делая покупки во Всемирной паутине.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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