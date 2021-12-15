Пензенцам рассказали, как выбирать гирлянду к Новому году

15.12.2021 | 11:48

Во вторник, 14 декабря, в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали, как выбрать электрическую гирлянду к Новому году.

«Они бывают различной мощности, цвета, с разным типом световых элементов и количеством ламп. Ряд из них имеет специальные элементы, позволяющие создавать эффект мерцания или звуковое сопровождение.

Световая гирлянда представляет собой светильник, содержащий в собранном виде патроны, подключенные последовательным или параллельным соединением, и подключенные в данную схему изолированные провода», - рассказали в РПН.

Специалисты уточнили, что при выборе этого украшения следует обратить внимание на маркировку, на документах, прилагаемых к гирлянде, на самом товаре или на упаковке обязательно должна быть информация (на русском языке) о наименовании изготовителя и его местонахождении, типе или электротехнических характеристиках ламп, суммарном номинальном напряжении гирлянды, а также правилах монтажа, эксплуатации, условиях хранения и утилизации гирлянды и ее составных частей.

«Откажитесь от покупки гирлянды у уличных торговцев, в магазинах и павильонах, где отсутствует информация о фирменном наименовании организации, ее адресе и режиме работы», - призвали в Роспотребнадзоре.

Распечатав товар, необходимо внимательно осмотреть его. Изоляционный материал должен надежно защищать кабель гирлянды, световые элементы - быть прочно прикреплены к проводу, лампы не должны вращаться относительно патрона или отделяться от цоколя. Исправная гирлянда не может резко и неприятно пахнуть.

«Герметичные гирлянды должны иметь достаточную механическую прочность», - подчеркнули в РПН.

При возникновении вопросов по приобретению товаров можно обращаться по телефонам местной горячей линии (8-800-707-64-22, (8412) 66-09-48) или единого консультационного центра Роспотребнадзора (8 800 555 49 43).